CPI do 8/1 não precisa ouvir Bolsonaro para indiciá-lo, diz Eliziane Gama

A senadora ainda citou os desdobramentos do ataque ao Capitólio, nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021.

"Te dou um exemplo: o comitê de investigação do Congresso Nacional dos EUA, que investigou o 6 de janeiro, não ouviu o [ex-presidente norte-americano Donald] Trump. Mas saiu o indiciamento do Trump a partir dos vários depoimentos que receberam na investigação", finalizou.

Relatora da CPI cita 'verniz militar' no 8/1 e nega pressão das Forças Armadas

Eliziane Gama também falou sobre um possível envolvimento de militares durante os atos de 8 de janeiro. Segundo ela, elementos mostram que houve um "verniz militarizado" nos atos.