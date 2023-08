8/1: Força Nacional diz que foi orientada via app de mensagens um dia antes

A Força Nacional de Segurança Pública diz que recebeu um dia antes, via aplicativo de mensagens, as orientações sobre como atuaria no dia 8 de janeiro, data em que foram destruídos o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF.

O que aconteceu

Segundo a corporação, informações sobre o empenho das tropas foram enviadas na noite do dia anterior aos ataques, um sábado. A informação consta em relatório enviado à CPMI dos atos golpistas, e é assinada pelo diretor em exercício da Força Nacional, Ivair Matos Santos.