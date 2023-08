CPI do 8/1: deputada pergunta por que PMDF foi 'tchutchuca' com golpistas

A deputada também citou a violência bolsonarista que, segundo Salabert, "já ficou explícita em diversos momentos, como foi no dia 12 de dezembro, em que ônibus foram queimados aqui, e no dia 24 de dezembro, quando esse grupo colocou uma bomba aqui no aeroporto de Brasília", acrescentou.

"O que chamou a atenção, na verdade, foi a omissão da Polícia Militar", completou Duda Salabert.

Eu fico me perguntando, se fossem professores que estivessem naquela manifestação, se a Polícia Militar agiria da forma como agiu com os golpistas do dia 8. Eu sou professora e já participei de diversas manifestações, normalmente recebidas com bombas de gás lacrimogêneo. Várias professoras amigas minhas violentadas, agredidas pela PM, por cobrar melhor educação no país. A pergunta que lhe faço, e desculpe o linguajar popular, mas acho que é o que melhor sintetiza a traduz. Por que a PM acaba sendo tchutchuca com golpistas e, do outro lado, é tigrão com professores?

Deputada federal Duda Salabert (PDT-MG)

Ex-comandante se calou em depoimento

Fábio Augusto Vieira disse no início da sessão que não teve acesso ao processo contra ele. O comandante da Polícia Militar do Distrito Federal no dia das invasões às sedes dos três Poderes ficou em silêncio durante todo o depoimento.

Ainda assim, foi questionado se o militar se comprometia a dizer a verdade, mas ele se negou. Apesar do desgaste para as forças de segurança, ele compareceu fardado ao depoimento.