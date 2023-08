CPI do MST: Sâmia chama Salles de 'réulator' após decisão da Justiça

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) iniciou a sessão da CPI do MST citando a decisão da Justiça Federal do Pará de tornar o colega Ricardo Salles (PL-SP) em réu, por seu tempo como ministro do Meio Ambiente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu:

"Os últimos acontecimentos tornam ainda mais grave a presença deste sujeito na relatoria, ele não é mais só um relator, agora é um réulator", disse a parlamentar, e citou que a escolha de Salles para relator foi questionada, "tendo em vista seus interesses diretos, de desmobilizar a reforma agrária".