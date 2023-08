PF faz operação contra deputado que disse ter dado dinheiro para golpistas

A PF investiga indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos do Palácio do Planalto, Congresso e STF. Os fatos investigados constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo.