Após Amil cortar custeio, Jefferson pede a Moraes para não pagar hospital

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) pediu ao STF para não pagar as despesas médicas no Hospital Samaritano Botafogo, onde ele está internado.

O que aconteceu

A defesa de Jefferson fez o pedido a Moraes após a Amil dizer que não arcaria mais com os custos da internação do ex-deputado. Em comunicado de 23 de agosto, a empresa disse que o paciente tinha condições de receber alta e não teve retorno da família de Jefferson para a saída do hospital. Por isso, as despesas médicas deveriam ser pagas de forma particular a partir do dia 26.