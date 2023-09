Assédio e ameaça: prefeito da Grande SP é alvo de 40 denúncias na Câmara

Os vereadores formaram, em maio, uma comissão especial para ouvir os relatos de assédio moral. Os servidores já falaram de pressão e perseguição no ambiente de trabalho. A expectativa é que os trabalhos da comissão sejam encerrados em novembro.

A prefeitura refuta as acusações dos servidores e informou que não é de seu conhecimento que 40 denúncias de assédio moral tenham sido apresentadas à Câmara Municipal.

Cunha quebrou uma hegemonia de 20 anos do PSDB em Mogi das Cruzes. Desde 2001, os tucanos ocupavam os cargos de prefeito ou vice na cidade. Junji Abe governou de 2001 a 2008, José Pereira foi vice entre 2009 e 2016 e Marcus Melo foi prefeito entre 2017 e 2020. Já Cunha era vereador desde 2013.

Algumas pessoas têm até medo de conversar e uma das funcionárias chorou no depoimento ao comentar a perseguição.

Francimário Vieira (PL), vereador

Servidor relata ameaça de morte

Ameaçado de morte pelo prefeito, Rodrigo Bus se afastou com depressão. Ele trabalhava com finanças na Secretaria de Educação. Em fevereiro de 2021, após desentendimentos com a chefe Marilu Beranger (indicada por Cunha), Bus teve um encontro com o prefeito e afirmou que Cunha disse que o jogaria do alto da sede do órgão.