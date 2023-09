Sakamoto: Juscelino Filho está fazendo hora extra no governo Lula faz tempo

A aprovação do Lula está maior que a aprovação do Tarcísio, maior que a aprovação do [Ricardo] Nunes, de maneira geral, ou seja, isso aponta que o Lula é um cabo eleitoral mais forte do que outros nomes vinculados ao bolsonarismo ou ao próprio prefeito, que busca a reeleição. E isso é uma notícia boa para o Guilherme Boulos.

Boulos está esperando surfar com boas notícias econômicas trazidas pelo governo Lula no ano que vem, esperado surfar com queda de desemprego, reajuste do salário mínimo, aumento de renda, ou seja, melhoria da percepção da qualidade de vida na cidade de São Paulo. Isso traria votos.

Basília: Governo de Brasília montará 'operação de guerra' no 7 de setembro

A jornalista Basília Rodrigues afirmou que o governo do Distrito Federal irá mobilizar uma "operação de guerra no dia 7 de setembro". A intenção é demonstrar que Brasília está preparada para eventuais protestos no Dia da Independência.