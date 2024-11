STF adia edital de R$ 5,1 milhões para comprar carros após ação da Renault

O STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu uma licitação para compra de 19 veículos que somam até R$ 5,1 milhões após o editar ser questionado pela fabricante francesa Renault.

O que aconteceu

O edital do STF previa a aquisição de veículos para renovar a frota do tribunal. São caminhões, caminhonetes, vans e minivans, com custo total de até R$ 5,093 milhões.

A abertura das propostas estava prevista para 29 de novembro. Mas a Renault entrou com um pedido de suspensão alegando que o edital não apresenta informações técnicas, formais e jurídicas necessárias para a definição do preço que cada empresa consegue oferecer. O STF ainda não informou o novo prazo.