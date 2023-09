'Menorzinho', PSDB foi 'destroçado' por Doria, diz Aécio: 'Um tsunami'

Na avaliação do deputado, o partido "perdeu muito" com as atitudes do colega de partido. "As consequências do projeto eleitoral do Doria foram gravíssimas, foram devastadoras, sobretudo na nossa representação congressual. Mas não perdemos a nossa essência", acrescentou.

O parlamentar também defendeu que o PSDB seja mais duro na oposição a Lula. "Acho que temos de ser um partido mais propositivo. Temos de endurecer nosso discurso oposicionista. Não dá para ficar nesse nem-nem que ninguém sabe o que é. Precisamos liderar essa fração da sociedade que votou no Lula contra o Bolsonaro, mas não é petista, e vice-versa", afirmou.

Doria tentou ser candidato a presidente

O ex-governador de São Paulo desistiu de ser candidato à Presidência em maio do ano passado após a pressão de seu partido para que desistisse de sua campanha. À época, a cúpula tucana praticamente chegou a um consenso sobre o apoio à candidatura da senadora Simone Tebet (MDB), que acabou não sendo eleita e assumiu o Ministério do Planejamento e Orçamento de Lula.

Vencedor das prévias internas do PSDB, em novembro de 2021, o tucano renunciou ao governo paulista em março de 2022 na expectativa de sair candidato ao Planalto, mas perdeu apoio e foi preterido na disputa pela vaga.