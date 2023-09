Irregularidades no Bolsa Família pulam de 1,7 mi para 6,4 mi sob Bolsonaro

A suspeita é que tenham acontecido vários desmembramentos fictícios de núcleos familiares para aumentar o valor recebido em um domicílio.

Os participantes do Bolsa Família foram de 5,9 milhões em janeiro de 2022 para 4,9 milhões em julho deste ano.

As alterações dos critérios de beneficiários do programa foram flexibilizadas durante a gestão Bolsonaro com a implementação do Auxílio Brasil.

A criação do programa para ser "a cara" da gestão dele não exigia critérios semelhantes aos do Bolsa Família, mas abarcou os beneficiários do programa.

O Auxílio Brasil não tinha, por exemplo, a necessidade de frequência escolar ou de atualização da caderneta de vacinação das crianças como contrapartida. O monitoramento desses quesitos foi retomado na gestão Lula.

No ano passado, uma auditoria do TCU (Tribunal de Contas da União) estimou que o governo federal pagou Auxílio Brasil para 3,5 milhões de famílias com renda acima do necessário para entrar no programa. Isso representa um pagamento indevido de R$ 2 bilhões por mês.