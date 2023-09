Fufuca já recebeu convite para Esporte, mas PP ainda consulta bancada

Não está certo se o PP aceitará a pasta do Esporte. As negociações já duram quase dois meses de queda de braço e têm irritado o centrão. O anúncio de que o partido integraria o governo Lula foi feito em meados de julho, quando já havia pressão do centrão por mais cargos.

Fufuca conversou na noite de hoje com correligionários e líderes aliados no plenário da Câmara sobre a entrada no governo. Mesmo sem ser oficializado como novo ministro de Lula, o deputado do PP chegou a receber os "parabéns" de lideranças na Câmara.

Não houve ainda um compromisso de que a pasta concentre parte do orçamento das apostas esportivas, das empresas conhecidas como bets. Esse seria um jeito de convencer o PP, que diz ver o Esporte como um ministério "menor" e desejava o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família.

Aliados de Fufuca ouvidos pelo UOL afirmam que, até o momento, o balanço está "positivo" e que Fufuca tem o apoio dos colegas. A expectativa é que a indicação saia amanhã (6).

Ao todo, são 49 deputados do PP — o tamanho da bancada foi usado como justificativa para a "demora" em aceitar o convite, pelo trabalho de "peregrinação" do líder.

Mais uma mudança é esperada. Outro que também poderá ser anunciado amanhã é o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), que mira Portos e Aeroportos. Há, no entanto, uma resistência por parte de Márcio França (PSB) em deixar a pasta.