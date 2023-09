Lula avisa Ana Moser sobre troca no Esporte; pasta deve ir para o PP

Incomodado, o centrão da Câmara pressionou Lula com na votação de projetos importantes, em especial o arcabouço fiscal. O projeto que substitui o teto de gastos e ajuda a nortear a política econômica do terceiro mandato foi aprovado depois de muito vaivém, mas não da forma que o governo queria: sem a emenda que permitia gastos extraordinários pela União.

O governo dizia que não havia pressa e que Lula ainda estava "desenhando" o novo arco ministerial. A demora, no entanto, se deu em uma mistura entre dificuldade para fechar a nova Esplanada e um cálculo do presidente: conforme o UOL apurou, ele não queria parecer que o governo está refém do Congresso. Como já havia prometido as pastas aos dois partidos — "acordo no fio do bigode", como gosta de repetir —, o presidente argumentava não ver para correr com as indicações.

Lula teve de escolher entre diminuir a participação feminina ou entregar o Bolsa Família. Sob críticas de apoiadores, Lula evitava ceder Moser, depois de tirar Daniela Carneiro (União Brasil) do Turismo para colocar Celso Sabino (União).