Lula propõe unir países e fazer ricos cumprirem promessa de ajudar Amazônia

O petista destacou que espera essa união já este ano, para que possam pressionar os países ricos durante a COP 28 (Conferência de Mudanças Climáticas da ONU), que acontecerá em dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes.

Esperamos juntar a Indonésia, República do Congo e República Democrática do Congo [com as nações amazônicas], que somos os países que mais temos florestas em pé, para que a gente tenha uma posição e fazer com que os países ricos deixem de promessa e cumpram o que foi prometido em Copenhague, em 2009, de 100 bilhões de dólares por ano, para ajudar os países a preservarem suas florestas.

Lula, ao homologar terras indígenas e assinar atos para proteção da floresta

No acordo, assinado em 2009, os países ricos se comprometeram a doar US$ 100 bilhões ao ano, a partir de 2020, como forma de mitigar as mudanças climáticas no planeta.

Homologação de terras indígenas

Lula participou nesta terça-feira (5), Dia da Amazônia, de uma cerimônia para homologar terras indígenas e assinar atos de proteção da floresta.

O evento, realizado no Palácio do Planalto, contou com as presenças das ministras Marina Silva (do Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Sônia Guajajara (dos Povos Indígenas).