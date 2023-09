'Deixa o 7/9 para quem está na cadeira de presidente', diz Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu que se deixe o protagonismo do evento do dia 7 de Setembro "para quem está sentado na cadeira de presidente". Será o primeiro desfile do governo Lula (PT) depois de a data ter sido cooptada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu?

Flávio Bolsonaro disse que ele deve passar o 7 de Setembro em um culto numa igreja a convite do senador Magno Malta. Seu pai também deve ir.