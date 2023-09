Michelle Bolsonaro é plano B para meta do PL de fazer mil prefeitos em 2024

A conquista do interior paulista já começou com a absorção do espólio do PSDB. Os tucanos chegaram a controlar 245 cidades, mas o esfacelamento da sigla faz os prefeitos baterem em retirada. O PL e o PSD têm sido os principais destinos.

Há ainda um plano de arrebatar o Sul do país. A região votou de forma massiva em Bolsonaro no ano passado. Além disso, o PT está desestruturado no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina.

O Centro-Oeste e o Norte também são vistos como regiões como potencial de aumento do número de prefeituras, ainda se valendo do bolsonarismo.

Para chegar as mil prefeituras, o presidente do PL só não aceita uma situação: alianças com o PT. O partido de Lula aprovou autorizar coligações com candidatos do partido de Bolsonaro.