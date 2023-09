Tales: Integrantes do PT veem indícios de cooperação entre Moro e CIA

O colunista do UOL Tales Faria comentou no UOL News que integrantes do PT pretendem cobrar apuração de uma suposta cooperação irregular entre o senador Sergio Moro e a CIA (Agência Central de Inteligência).

Nesta quarta-feira (4), o ministro do STF Dias Toffoli decidiu anular todas as provas obtidas a partir de delações da Odebrecht e considerou a prisão do presidente Lula (PT) "um dos maiores erros judiciários da história do país".