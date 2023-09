Advogado de Lula: Moro e Dallagnol precisam ser processados criminalmente

O advogado Luiz Carlos da Rocha, que integrou a defesa do presidente Lula (PT) quando ele esteve preso em Curitiba, disse no UOL News que o senador e ex-juiz Sergio Moro (União-PR) e o ex-deputado federal Deltan Dallagnol precisam ser julgados.

Nesta quarta-feira (4), o ministro do STF Dias Toffoli decidiu anular todas as provas obtidas a partir de delações da Odebrecht e considerou a prisão do presidente Lula (PT) "um dos maiores erros judiciários da história do país".

Rocha relembrou o dia em que o desembargador plantonista do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) Rogério Favreto determinou a libertação de Lula.