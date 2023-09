Após decisão de Toffoli, Moro exalta Lava Jato e diz que corrupção foi real

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) se manifestou hoje após a decisão do ministro do STF Dias Toffoli que invalidou provas da Lava Jato e considerou a prisão do presidente Lula (PT) como um erro histórico.

O que ele disse

"A corrupção nos governos do PT foi real, criminosos confessaram e mais de seis bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato, dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos Tribunais Superiores", escreveu o ex-juiz no X (antigo Twitter).