Desfile enxuto sem policiais no 7/9: "não havia necessidade", diz ministro

O desfile de 7 de Setembro deste ano contou com Forças Armadas, bombeiros e escolas, deixando de lado as forças policiais. Não participaram da parada cívico-militar a Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Civil local, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional. O Detran-DF também não compareceu.

O que aconteceu

O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação) da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse ao UOL que "não teve PMDF, Polícia Civil, PF, PRF, Detran e Força Nacional no desfile hoje porque não havia necessidade".





A PM só participou fazendo segurança das imediações do desfile. Já os Bombeiros participaram, inclusive, levando o Zé Gotinha no caminhão.



"Um desfile mais curto, mais dinâmico e mais moderno, com um conceito", disse Pimenta ao UOL.