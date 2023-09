De saída de ministério, Márcio França proíbe terceirizar guarda portuária

Cf eu havia prometido, foi publicada do DO da União a nova portaria da Guarda Portuária do Brasil. pic.twitter.com/HUHyL5HLwC -- Márcio França (@marciofrancasp) September 8, 2023

De acordo com comunicado do Porto de Santos, subordinado ao ministério, a regra "proíbe a terceirização das atividades de segurança e vigilância nos portos organizados no Brasil, atribuindo a exclusividade destes serviços à Guarda Portuária".França comentou o assunto ainda ontem (7) em Brasília, logo após o desfile de de 7 de Setembro.

Trata-se de uma equipe especializada, de grande valor, que presta um serviço único e de alta qualidade no Porto de Santos e nos demais portos organizados do Brasil

Márcio França, ministro dos Portos e Aeroportos

A guarda "estava sob a ameaça de privatização, como pretendia a gestão anterior do governo federal [de Jair Bolsonaro (PL)]", informou o comunicado do Porto de Santos.Agora, as autoridades portuárias precisam ter todos os agentes de segurança dos portos como guardas portuários do próprio quadro funcional das empresas. O prazo para se adaptar à regra é 31 de dezembro de 2024.

A decisão de França foi apoiada pelo presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini. "Fui muito bem recebido pela Guarda Portuária de Santos", disse ele, no comunicado. "Conheci de perto o excelente trabalho que realiza."