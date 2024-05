Privatização da Sabesp: aliado de Nunes é único a não votar; veja os votos

Com 37 votos a favor e 17 contra, o projeto de privatização da Sabesp foi aprovado nesta quinta (2) na Câmara Municipal de São Paulo. Cerca de uma hora depois da aprovação, a prefeitura divulgou edição extra do Diário Oficial, sancionando o projeto

O que aconteceu

O texto que permite a adesão da cidade à privatização precisava de 28 votos para aprovação. A proposta altera a lei 14.934, de 2009, que previa a extinção do contrato em caso de privatização da Sabesp por parte do governo do estado.

Aliado do prefeito Ricardo Nunes (MDB) não votou. Antes da votação, Adilson Amadeu (União Brasil) afirmou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não cumpriu compromissos com a categoria dos despachantes, que o vereador representa. Por isso, ele iria votar contra — Nunes e Tarcísio defendem a privatização da empresa.