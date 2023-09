Após soltura de Cid, ex-auxiliar de Bolsonaro pede liberdade ao STF

a obrigação de se apresentar à Justiça;

a proibição de deixar o país e o cancelamento do passaporte;

a suspensão imediata de documentos de porte de arma de fogo;

a proibição do uso de redes sociais.

No caso de Mauro Cid, também foi fixado o afastamento do militar de seu cargo de oficial no Exército. Mesmo afastado, o ex-ajudante de ordens reteve o salário que chega a R$ 27 mil.

Quem é Sérgio Cordeiro Rocha

Capitão da reserva, Sérgio Rocha atuou como assessor especial da Presidência desde o começo do governo Bolsonaro. O cargo é o mais alto de assessoramento do Executivo, no valor de quase R$ 17 mil.

O ex-presidente disse que foi colega da brigada paraquedista de Cordeiro, a quem chamou de "uma pessoa bastante discreta". Ele também acompanhou Bolsonaro nos EUA.

Cordeiro cedeu sua casa para que Bolsonaro fizesse suas lives na campanha eleitoral do ano passado depois que o TSE proibiu o chefe do Executivo de fazer transmissões no Palácio da Alvorada. O Planalto revogou o uso de um imóvel funcional dele depois disso.