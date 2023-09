Campanha por ministra negra no STF é exibida na Times Square, em Nova York

A última escolha de Lula para o STF foi Cristiano Zanin, que foi criticado pela base progressista e petista após suas primeiras decisões na Corte. Entre elas, seu voto contrário ao princípio da insignificância de um furto avaliado em menos de R$ 100 e à descriminalização do porte de drogas para uso pessoal.

A pressão tem feito o presidente reavaliar. Segundo a colunista do UOL Carolina Brígido, Lula teria sido convencido de que o custo político de substituir uma ministra por um ministro na Corte seria alto. Hoje, dos 11 integrantes, apenas duas são mulheres.

O Planalto não comenta a decisão, só costuma reforçar que a escolha é "prerrogativa do presidente" e que ela será tomada "na data adequada". Na lista feminina de cotadas para a vaga, estão a ministra do TST (Tribunal Superior do Trabalho) Katia Arruda, a ministra do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Regina Helena Costa e as advogadas Carol Proner e Dora Cavalcanti.