Isabel Gallotti, do STJ, é eleita para substituir Benedito Gonçalves no TSE

Na mesma sessão, o STJ também elegeu o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva para compor o TSE no cargo de ministro substituto.

Perfil dos novos ministros

Isabel tem 60 anos e se formou em Direito pela Universidade de Brasília em 1985. Com mestrado pela mesma instituição, a ministra já foi juíza do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) e atuou no MPF (Ministério Público Federal) entre 1992 e 2001.

Villas Bôas Cueva tem 61 anos e é formado em Direito pela USP (Universidade de São Paulo). Ele também é doutor pela Universidade Johann Wolfgang Goethe, na Alemanha, e tem especialização pela Universidade de Harvard. Já atuou na Procuradoria do Estado de São Paulo, no Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.