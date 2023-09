Cunhado de Tarcísio tem salário de R$ 14 mil em agência do governo de SP

O cunhado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) assumiu cargo na agência de fomento Desenvolve SP, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O que aconteceu:

Em agosto, o militar da reserva Maurício Pozzobon Martins foi aprovado como membro do comitê de auditoria do Desenvolve SP, segundo ata publicada no Diário Oficial. O salário bruto é de R$ 14,5 mil, segundo apurou o site Metrópoles.