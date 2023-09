STF retoma com Zanin julgamento do 1º réu do 8/1; Moraes defendeu pena dura

Moraes afirmou que os crimes foram cometidos por uma "turba golpista". Para ele, se tratou do ápice de uma escalada violenta que começou logo após o resultado das eleições.

O ministro do STF condenou Pereira por 5 crimes: abolição violenta do Estado de Direito; tentativa de golpe de Estado; dano qualificado por meio de violência e grave ameaça; deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Kassio absolveu réu de crimes mais graves

Nunes Marques condenou Pereira por dois dos cinco crimes pelos quais ele foi denunciado. São eles: dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

O réu foi absolvido das acusações de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada, no voto do ministro indicado por Bolsonaro.

A pena sugerida foi de 2 anos e 6 meses de prisão em regime aberto, além do pagamento de 60 dias-multa (R$ 26,4 mil, no caso dele). Os oito meses durante os quais o réu já ficou preso preventivamente seriam abatidos do tempo de detenção.