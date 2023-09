Moraes cita 'turba golpista' e vota para condenar 1º réu do 8/1 a 17 anos

"Houve dolo, uma clara intenção de uma invasão criminosa no caso dos autos no Senado Federal para tomada ilícita do poder, pleiteando uma intervenção militar e para isso utilizando-se de violência juntamente com os demais e a destruição", afirmou o ministro.

A tentativa de morte da democracia não é pacífica. É um ato violentíssimo contra o Estado democrático de Direito.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Quem é o primeiro réu

Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 anos, é de Diadema (SP). Durante a invasão, ele gravou um vídeo enquanto estava na mesa diretora da Casa. Ostentando uma camisa com os dizeres "intervenção militar federal", ele se dirigiu aos "amigos da Sabesp" no vídeo, que foi exibido durante a sessão.

Pereira acabou preso pela Polícia Legislativa dentro do próprio plenário e continua detido nove meses depois. Já em janeiro, ele foi demitido da Sabesp.