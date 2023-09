Após diagnóstico de Parkinson, Suplicy publica vídeo com os filhos: 'Apoio'

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) publicou um vídeo com seus filhos em redes sociais, em que eles mostram apoio ao pai, que foi diagnosticado com Parkinson.

O que aconteceu:

No vídeo, Suplicy abraça seus três filhos e agradece o apoio que tem recebido da família por usar maconha medicinal para tratar o Parkinson. Ele foi diagnosticado com a doença no fim do ano passado, mas a notícia veio a público hoje, através de reportagem da Folha de S. Paulo.