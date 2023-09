'Me sinto bem, continuo ativo', diz Suplicy após diagnóstico de Parkinson

"No final do ano passado, fui diagnosticado com doença de Parkinson leve. Tinha um pouco de tremor nas mãos, uma dor muscular na perna esquerda. E quero contar que, além da medicação convencional que tomei, eu estou me tratando agora com a cannabis medicinal desde fevereiro deste ano", afirmou.

Eu posso lhes dizer que estou me sentindo muito bem, continuo muito ativo, faço minha ginástica três vezes por semana, das 7h15 às 8h15.

Eduardo Suplicy, em audiência na Câmara dos Deputados

Suplicy participou de reunião na Comissão de Legislação Participativa da Câmara, convocada pela deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ). O debate foi sobre a proposta que prevê a regulamentação do cultivo e da distribuição da cannabis do Brasil.

No fim do mês passado, o parlamentar viajou à zona desmilitarizada entre as Coreias do Sul e do Norte para participar de um debate sobre a renda básica universal.