Jornal: Esporte liberou R$ 4,7 mi para arena no MA antes de Fufuca assumir

Entre os dias 4 e 6 de setembro, o Ministério do Esporte destinou R$ 73 milhões a vários municípios —o Maranhão foi o estado que mais recebeu, com R$ 11 milhões. Essas verbas fazem parte dos R$ 211 milhões que a pasta recebeu com o fim do orçamento secreto, por decisão do STF.

Prefeito de Peritoró, Dr. Júnior (PP) compareceu à posse de Fufuca em Brasília e gravou um vídeo ao lado dele, dizendo que estavam "irmanados para avançar em algumas questões essenciais, como é o caso do Estádio de Peritoró".

Fufuca foi o deputado federal mais votado de Peritoró em 2022. A cidade já tem outros dois estádios esportivos, o Gonzagão e o Chorosão.

Ao Globo, Fufuca disse não ter participado da elaboração de convênios antes de assumir a pasta. "O convênio foi assinado antes da minha posse. Dizer que eu tenho algo a ver com isso é forçar a barra", disse.

A secretaria do Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, subordinada ao Ministério do Esporte, disse que o empenho dos recursos "ocorreu com total transparência e dentro do rito adequado", e que "a mudança no comando da pasta não poderia jamais paralisar os processos já em andamento, que devem sempre seguir normalmente".

O UOL busca contato com Ana Moser, ministra do Esporte na época em que a verba foi destinada a Peritoró. O texto será atualizado.