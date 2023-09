Tales: Rosa Weber põe lenha no caldeirão da disputa entre STF e Congresso

Presidente do STF, a ministra Rosa Weber coloca "lenha no caldeirão" ao pautar a ação que pode descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação, disse o colunista Tales Faria no UOL News da tarde desta quarta-feira (20).

A ministra, que é relatora do caso, quer votar a favor da ação antes de sua aposentadoria, no início de outubro.