Blogueiro preso por bomba em aeroporto de Brasília se cala na CPI do 8/1

O blogueiro Wellington Macedo de Souza, 47, usou seu direito de ficar calado e não respondeu a nenhuma pergunta durante seu depoimento na CPI do 8 de Janeiro. Ele está preso e teria participado da colocação de uma bomba em um caminhão estacionado perto do aeroporto de Brasília na véspera do Natal.

O que aconteceu

Ontem, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou o blogueiro a permanecer em silêncio durante o depoimento. Wellington usou este direito e, a cada pergunta, respondia que não se manifestaria até seu advogado examinar integralmente os elementos que existem contra ele.