Acusado de tentativa de explodir bomba no DF é preso no Paraguai

Ex-assessor de Damares Alves

Ele trabalhou como assessor da ex-ministra e hoje senadora Damares Alves (Republicanos-DF) de fevereiro a dezembro de 2019, com um salário bruto de R$ 10.373. Em 2021, foi preso após incentivar atos antidemocráticos no 7 de setembro daquele ano, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Wellington ficou preso por 42 dias, foi solto e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. No ano passado, ele se candidatou a deputado federal por São Paulo, pelo PTB. Ele não conseguiu se eleger e recebeu apenas 1.118 votos.

Em agosto, o blogueiro tentou se credenciar para a posse do presidente do Paraguai, Santiago Peña, em Assunção, no qual estava presente o presidente Lula. Segundo a reportagem da Folha de S.Paulo, a entrada do blogueiro na cerimônia foi negada após o governo paraguaio pesquisar os antecedentes criminais dos solicitantes junto ao governo brasileiro. Ele fez o pedido de credenciamento seis dias antes como jornalista independente.