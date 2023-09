Sakamoto: Acordo é boa saída e não deixa réus de ataque do 8/1 impunes

A ministra Rosa Weber tomou cuidado para que logo no começo de seu voto tentasse afastar essa percepção. Foi uma preocupação dela evitar dar a entender que o Supremo está atropelando, legislando no lugar do Congresso Nacional.

Sakamoto ainda apontou que a atual presidente do STF afirmou que a democracia deve expressar a vontade da maioria, mas representando a dignidade da minoria política. Além disso, destacou que o STF tem o dever de verificar se a legislação está de acordo com a Constituição.

Rosa Weber também falou que o STF tem todo poder para verificar se uma legislação está de acordo ou não com a Constituição federal. [Ela deixa claro], não estamos legislando, estamos apenas cumprindo a tarefa constitucional para a qual fomos constituídos.

***

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em três edições: às 8h, às 12h com apresentação de Fabíola Cidral e às 18h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo

Quando: de segunda a sexta, às 8h, às 12h e 18h.