Por 10 votos a 0, STF rejeita recurso e mantém direitos políticos de Dilma

O STF (Supremo Tribunal Federal) rejeitou, por 10 votos a 0, um recurso do PSL que buscava invalidar a votação no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff que manteve os direitos políticos da petista mesmo após o seu afastamento. O julgamento ocorreu no plenário virtual e foi encerrado às 23h59 desta quinta-feira (22) sem o voto do ministro Luís Roberto Barroso.

Entenda o julgamento

Durante o impeachment, os senadores fatiaram a votação da condenação de Dilma em duas. A primeira levou a petista à perda do mandato e, a segunda, manteve os direitos políticos da ex-presidente. O PSL contestava no Supremo o rito adotado pelo Senado na ocasião.