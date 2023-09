Zanin nega que general Heleno falte em CPI do 8/1, mas autoriza silêncio

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin negou pedido do general Augusto Heleno para faltar à CPI do 8 de Janeiro, mas autorizou o militar a ficar em silêncio na Comissão, marcada para amanhã (26).

O que aconteceu:

Na decisão, o ministro ressaltou que o general, na condição de testemunha, deve se manifestar sobre fatos ou acontecimentos relacionados à CPI, mas assegurou que ele fique em silêncio em questionamentos que possam incriminá-lo.