Couto: Assessora de Anielle merece responsabilização após erro gravíssimo

Atacou as pessoas por sua origem étnica e por sua territorialidade. O fato de serem paulistas ou não, qual é o problema? Isso é um demérito? Ela está em um governo cheio de pessoas paulistas. Por conta disso, elas não merecem ser tratadas com respeito? A torcida do São Paulo tem muitos negros. Essa imagem caricata da torcida do São Paulo como sendo da 'elite branca' é uma distorção da realidade. Isso mostra um despreparo para a função. Insisto: é uma pessoa que merecia ser exonerada . Cláudio Couto, cientista político

Couto: Discurso patético mostra que Toffoli segue Aras na adulação ao poder

Cláudio Couto criticou o discurso do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli com elogios a Augusto Aras, que encerra hoje seu segundo mandato na PGR (Procuradoria-Geral da República). Ele considera que ambos exibem comportamentos semelhantes: o da "adulação ao poder".

Percebemos no comportamento de Aras e no de Toffoli algo muito próximo: essa adulação de quem está no poder naquele momento como um norte a ser seguido. É um período muito nefasto da PGR que se encerra. O discurso patético do Toffoli, que é o de alguém que se comporta de uma forma muito parecida com a de Aras: para reforçar seu poder e condição, flerta e agrada sempre quem tem poder naquele momento. Cláudio Couto, cientista político

CPI do 8/1: Não podemos vislumbrar qualquer tipo de anistia, diz deputado

O deputado federal Rafael Britto (MDB-AL) afirmou que "não se deve passar a mão na cabeça" dos envolvidos nos atos golpistas de 8/1. O parlamentar avalia que o país precisa evitar uma nova anistia, como a que livrou personagens que cometeram crimes durante a ditadura militar.