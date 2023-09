Assessora de Anielle critica 'torcida branca' do São Paulo no Morumbi

Imagem: Reprodução/Redes sociais

Marcelle é torcedora do Flamengo. Ela postou uma foto na arquibancada do Morumbi e escreveu: "Torcida que não canta, descendente de europeu safade... Pior tudo de pauliste (sic)".

Em outro stories, Marcelle faz um gesto obsceno no meio da torcida do São Paulo. Depois, ela segura uma camisa do Flamengo e critica a diretoria: "Independente da diretoria fascista, dos pau no koo (sic) que acha que merece vestir a camisa desse clube, pra sempre Flamengo".

Imagem: Reprodução/Redes sociais

A mesma foto de Marcelle com uma camisa do Flamengo foi publicada pela assessora Luna Costa: "Marcelle brincando com o perigo abrindo a camisa do Flamengo no meio da torcida do São Paulo".

Em outra publicação, Marcelle ironiza o fato de suas colegas vestirem camisas do Brasil. "30 segundos de diálogo com a CBF, já viraram patriotas".