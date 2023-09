Tales: Anielle erra ao confundir ato oficial com 'gracinha' flamenguista

O vídeo em que a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, está a bordo de um avião da FAB, se declara flamenguista e conta que saiu de Brasília para acompanhar a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, no Morumbi, recebeu críticas do colunista do UOL Tales Faria no UOL News da tarde desta segunda-feira (25). Anielle seguia para o estádio na zona sul de São Paulo para assinar um protocolo de intenções para combater o racismo no esporte.

O uso do avião da FAB gerou críticas nas redes sociais de parlamentares da oposição.