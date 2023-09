PGR interina questionou Lava Jato, PRF e falta de motoristas: 'Pego uber?'

Integrantes da PGR consultados pelo UOL avaliam que Elizeta não fará mudanças drásticas e saberá atuar como procuradora-geral interina de forma "tranquila". Uma fonte afirmou que a subprocuradora sabe da importância de conduzir o órgão neste período de transição.

Tradicionalmente, o interino mantém a equipe do antecessor até a escolha de um novo procurador-geral. Membros do MPF dizem que Elizeta não deve fugir à regra —ainda não foi informado se a subprocuradora fará mudanças neste período.

Ao ser eleita vice-presidente do Conselho Superior do MPF, Aras a chamou de "querida amiga". Ambos possuem uma boa relação, segundo o UOL apurou. O procurador-geral apoiou sua indicação ao cargo de corregedora-geral do MP, em 2019.

Felizmente a tenho como uma das pessoas mais amigas e, se sua Excelência tiver a oportunidade de ocupar, ainda que interinamente, a cadeira de PGR, certamente será a responsabilidade que lhe é própria, de maneira que só posso desejar a esta estimada e querida amiga muito sucesso.

Augusto Aras, que deixa a PGR, sobre Elizeta

Apesar da proximidade com Aras, integrantes do MPF avaliam ao UOL que Elizeta mostrou sua independência como corregedora-geral do MPF e ter uma atuação "técnica".

Ela chegou a enviar um ofício interno criticando uma manobra de Aras para blindar um aliado em uma apuração interna.