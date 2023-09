Suspeitos de agredir Moraes pedem vídeos do aeroporto de Roma pela 4ª vez

A defesa também quer que o caso seja redistribuído por sorteio no Supremo. "Por muito evidente, os fatos ora apurados em nada se relacionam com os acontecimentos do dia 08 de janeiro, o que torna incorreta a distribuição por prevenção", diz a petição assinada pelo advogado Ralph Tórtima Stettinger Filho.

Imagens foram recebidas pelo Brasil no início do mês

As imagens foram entregues ao Ministério da Justiça no dia 4 de setembro. O conteúdo da gravação foi remetido à Polícia Federal e é esperado que os investigadores as usem para confrontar as versões dos suspeitos com as de Moraes e sua família.

Conflito de versões

As versões de Moraes e dos suspeitos são divergentes. Estes negam a agressão à Moraes. O ministro foi chamado de "bandido, comunista e comprado", conforme a investigação da PF. As palavras teriam vindo de Andreia Munarão, esposa de Roberto Mantovani.

Segundo o advogado da família Mantovani, teria sido o filho de Moraes que iniciou agressões verbais contra Andreia. Na sequência, Roberto, para defender a esposa, teria "afastado o rapaz com os braços". Ele deu detalhes da versão dos acusados em entrevista ao UOL.