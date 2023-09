Presidente do STM sobre militares golpistas: 'Não vejo clima para anistia'

As investigações [sobre a tentativa de golpe] caminham dentro do devido processo legal, e eu não vejo clima para ver a anistia. Não há nenhuma disposição nem do Supremo Tribunal Federal, e nem do Congresso, para que nós tenhamos a anistia.

Presidente do STM, ministro Joseli Parente Camelo

O colunista do UOL Aguirre Talento apurou que tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, teria afirmado na sua delação premiada que o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, manifestou-se favoravelmente ao plano golpista durante as conversas de bastidores, mas não houve adesão do Alto Comando das Forças Armadas.

O presidente do Superior Tribunal Militar ainda ressaltou que as Forças Armadas nunca foram um poder moderador: "Nunca foi um poder moderador. (...) O artigo 142 [da Constituição], em nenhum momento, para mim, fica transparecido que dá situações para o golpe", disse.

"Concordo integralmente", diz presidente do STM sobre decisão do TSE

O presidente do STM disse também concordar "integralmente" com a fala do Comandante do Exército, general Tomás Paiva, sobre a decisão do TSE de excluir as Forças Armadas da fiscalização das urnas eletrônicas. "Voltamos ao normal. Não tínhamos essa missão no passado", disse o comandante do Exército.

"Atuamos, em todas as eleições, distantes dos locais de apuração. Nós nem nos aproximamos das apurações. Quando há uma necessidade de segurança, quem determina isso é o governador de cada estado, avalizado pelo presidente do TSE", afirmou Camelo.