TCM faz novo alerta sobre cemitérios em SP e cobra garantia de gratuidade

Lei prevê gratuidade

Informativos sobre a isenção devem ter no mínimo 40 centímetros por 80 centímetros. Uma legislação de 2004 prevê que hospitais, postos de saúde e o serviço funerário da capital tenham placas de fácil visualização com a informação da gratuidade.

"Você não lê o aviso de doação de órgãos. É uma coisa pequena", disse o conselheiro do TCM Domingos Dissei. Ele fotografou as placas com o tamanho menor do que determinado pela lei.

Empresas oferecem pacotes mais caros, disse o conselheiro corregedor do TCM, João Antônio. As empresas oferecem diferentes serviços como interpretação musical ao vivo e limusine ou carros de luxo — tudo por um custo mais alto.

Os conselheiros discutiram também um possível ressarcimento às famílias que tiveram túmulos violados ou depredados. Além disso, questionaram as condições das empresas de gerirem um contrato com administração municipal.