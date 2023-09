Ex-delator acusa Moro de usá-lo para grampear ministros do STJ, diz TV

Arquivos revelam que Moro teria feito um acordo de colaboração premiada com Garcia. Em troca, o delator deveria grampear, monitorar e levantar provas contra magistrados do Paraná que tinham foro privilegiado.

O acordo, feito em dezembro de 2004, previa que Tony, que era ex-deputado estadual e réu na época, usasse escutas em encontros com os alvos.

Há registros de conversas telefônicas do ex-juiz com o réu, em que Moro chega a cobrar a entrega das tarefas que tinham sido estabelecidas no acordo. Os autos ainda que a colaboração assinada por Moro previa 30 missões a serem cumpridas pelo delator.

Tony Garcia busca no STF a anulação de todos os efeitos da ação de Moro contra ele. O caso está com o ministro Dias Toffoli. Ainda segundo a reportagem, ele recebeu em anexo os registros do MPF (Ministério Público Federal), da PF (Polícia Federal) e da própria 13ª vara que tratam da colaboração de Tony com Moro por anos no Paraná.

Ao UOL, Moro esclareceu que a acusação é infundada e nega qualquer irregularidade. "Tony Garcia é um criminoso que foi condenado, com trânsito em julgado, por fraude e apropriação indébita", disse.

O senador diz ainda que, em 2004, Garcia fez acordo de colaboração que envolveu a devolução de valores roubados do Consórcio Garibaldi e a utilização de escutas ambientais autorizadas judicialmente e com acompanhamento da Polícia Federal e do MPF.