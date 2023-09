Cotados para STF, Dino, Messias e Dantas sorriem e tiram fotos juntos

O advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, se sentaram lado a lado e tiveram momentos de descontração juntos durante a posse do ministro Luís Roberto Barroso no STF.

O que aconteceu

Messias, Dino e Dantas têm sido cotados para a vaga que abrirá no STF com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Antes do início da sessão, Dino e Messias trocaram palavras e, em determinado momento, sorriam junto de Dantas para os fotógrafos presentes na cerimônia.