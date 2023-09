Tales: Aprovar marco temporal é recado do Senado ao STF sobre quem legisla

A aprovação do marco temporal é um recado do Senado para o STF sobre quem realmente legisla no país, na avaliação do colunista do UOL Tales Faria. Em participação no UOL News, ele comentou que o Senado está incomodado com decisões tomadas pelo Supremo.

Na verdade, é um recado do Senado e do Congresso ao Supremo: quem legisla são eles. Por isso, fizeram essa votação e farão outras mostrando que o Congresso não está feliz com as decisões do STF, especialmente com aquelas nas quais o Supremo legisla. Eles consideram que o STF está legislando. Isso tem certa verdade e é preciso que os dois Poderes se encaixem. Tales Faria, colunista do UOL

Tales explicou que, mesmo com a aprovação no Senado, o projeto de lei do marco temporal "não deve ter vida longa". O colunista apurou que Lula adiantou a senadores governistas que vetará o projeto.