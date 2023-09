Bolsonaro é multado em R$ 40 mil por impulsionar propaganda contra Lula

O conteúdo em questão era do site 'Lulaflix', que teve impulsionamento proibido pelo TSE ainda no ano passado. Por ter sido o caso de uma propaganda já vetada, o relator do processo, ministro Benedito Gonçalves, avaliou que a campanha de Bolsonaro tentou burlar a decisão anterior.

A hipótese revela notória burla às regras do impulsionamento, pois os representados se valeram de ardil para driblar a vedação legal e jurisdicional, em afronta à boa-fé objetiva mediante subterfúgio, procurando desviar a atenção do internauta e conduzi-lo a sítio eletrônico em que havia vasto material propagandístico contra adversário político.

Benedito Gonçalves foi acompanhado por todos os outros ministros. O PL, que também era um dos alvos da ação, teve o julgamento contra ele extinto e não precisar pagar a multa.

Do valor de R$ 40 mil que Bolsonaro e a coligação foram obrigados a pagar, R$ 30 mil correspondem aos impulsionamentos em si e R$ 10 mil à ausência de CNPJ dos responsáveis nos impulsionamentos.

Procurado pelo UOL, o advogado Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que defende Bolsonaro, disse que, por enquanto, não iria se manifestar