Lula está acordado e não vai à UTI após cirurgia no quadril, diz médico

O procedimento é chamado "artroplastia total de quadril", na parte superior do fêmur direito, para a implantação de uma prótese híbrida-cimentada e sem cimento. Na prática, partes dos ossos da coxa e da bacia são retiradas e substituídas por peças artificiais de metal e cerâmica, opção usada para a cabeça do fêmur no caso do presidente.

Ele tinha uma artrose importante, bastante proeminente. Provavelmente [terá uma boa melhora de dores], depois das dores da operação, que dói nos primeiros dias. Até a segunda semana, vai ter algum sintoma, depois da segunda a sexta semana, as dores vão diminuir cada vez mais. E a tendência é, da sexta à 12ª semana, a dor ceder completamente. Muito provavelmente a cirurgia vai ser bem eficiente na questão da dor.

Giancarlo Polesello, cirurgião-ortopedista responsável

O procedimento durou cerca de 1h15, entre 12h e 13h13, e foi realizado por uma equipe com sete profissionais, incluindo o cardiologista Roberto Kalil Filho, médico pessoal do presidente.

A cirurgia foi realizada na tarde de hoje no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. O presidente deve ficar internado até terça-feira (3) e depois deve se recuperar no Palácio da Alvorada, com ritmo reduzido de trabalho.

O objetivo da operação é retomar a articulação no quadril do presidente, desgastada por uma artrose. São trocadas a cabeça do fêmur e parte da cavidade da bacia, chamada de acetábulo, onde o osso se encaixa.

"A alta vai depender da recuperação nos próximos dias. A previsão era terça, podendo ser antes, dependendo da recuperação", explicou a infectologista Ana Helena Germoglio, coordenadora-geral da equipe de Saúde da Presidência da República.