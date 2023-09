Livro sobre Marielle: 'Com você até o fim', disse em 2016 assessora ferida

Assessora parlamentar de Marielle Franco (PSOL), Fernanda Chaves afirma em livro a ser lançado hoje ter dito em vários momentos que seguiria "até o fim" com a vereadora carioca, morta a tiros em 2018. Fernanda estava no carro que foi alvejado por diversas vezes no bairro do Estácio, no centro do Rio — o motorista Anderson Gomes também morreu.

Eu disse a ela algumas vezes que estaríamos juntas até o fim, coisa de amiga mesmo. Lembro de dizer isso quando ela veio me chamar para estar no mandato dela, em 2016. Ela disse que precisava se cercar de pessoas de plena confiança na coordenação do gabinete.

Fernanda Chaves, assessora de Marielle Franco

Livro "Nesse Lugar"